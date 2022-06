Vorfreude ist riesengroß

Nach zweijähriger Unterbrechung findet am kommenden Wochenende wieder ein Schützenfest der Entruper statt.

Schützenfest der Entruper am nächsten Wochenende

Das Entruper Schützenfest, das von Samstag bis Montag (18. bis 20. Juni) gefeiert wird, wirft seine Schatten voraus: Am vergangenen Samstag wurde Steffen Lütke Lengerich neuer Buschkönig.

Nach zweijähriger Coronapause freuen sich die Schützen auf das große Fest. „Durchgehalten hat der Verein trotzdem, nicht zuletzt aufgrund der vielen schönen Gesten und Ideen des Vorstands und einiger Mitglieder des Vereins“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lucas Schmiemann, Schriftführer der Entruper. Im Juni 2021 konnte sich beispielsweise jedes Mitglied ein Schützenfest-to-go abholen und Nobert Kintrup hatte im Dezember mit einem Adventskalender als Videobotschaften die Weihnachtszeit versüßt.

Buschkönig

Damit am kommenden Wochenende wieder alles reibungslos gelingen kann, wurden bereits unzählige Rosen gebunden, der Schützenplatz und der Schützenbusch mitsamt Unterstand von vielen zahlreichen Helfern von Unkraut und Bewuchs befreit und erneuert sowie das Schild an der Vogelstange restauriert.

Den ersten Testlauf gab es bereits am vergangenen Samstag mit dem Buschkönigschießen. Steffen Lütke Lengerich holte mit dem 86. Schuss den hölzernen Vogel von der Stange.

DJ Locke

Weiter geht es am Freitag (17. Juni) um 19 Uhr, wenn die Schützenbrüder die Fahnen des Vereins hissen werden. Am Samstag (18. Juni) wird ab 9.30 Uhr das Grün zum Schmücken des Festplatzes geholt und ab 14 Uhr werden die Rosen angebracht.

Offizieller Startschuss des Festreigens ist am Samstag ab 21 Uhr mit dem Jugendball im Festzelt auf dem Schützenplatz (Bahnhofstraße 51). Das DJ-Team Danceforce sorgt für Stimmung, Einlass ist ab 16 Jahren.

Der Höhepunkt folgt am Sonntag (19. Juni). Um 14 Uhr heißt es Antreten an der Vogelstange im Busch (hinter Entrup 111) mit anschließender Kranzniederlegung an der Gedächtniskapelle. Zuvor wird das letztmalige Königspaar von 2019, Bärbel und Georg Kumpmann, auf dem Hof der Familie Esselmann abgeholt. Anschließend folgt das Vogelschießen.

Festball

Die Proklamation des neuen Königspaares findet am Sonntag um 19 Uhr am Raiffeisenmarkt statt. Ab 20 Uhr beginnt der öffentliche Festball mit dem Königspaar Kumpmann. DJ Locke heizt den Schützen ordentlich ein. Der Eintritt ist frei.

Am Montag (20. Juni) heißt es um 8 Uhr Antreten zum Festgottesdienst am Rathaus. Nach dem Kirchgang geht es, vorbei am Edith-Stein-Haus und Bürgerhaus, zum Frühshoppen ins Festzelt.

Seinen Höhepunkt findet das Schützenfest dann am Montag (20. Juni) ab 20 Uhr mit dem großen Festball und dem neuen Königspaar. Es spielt die Partyband Fernandos.

Am (21. Juni) Dienstag treffen sich die Schützenbrüder um 11 Uhr, um das Festzelt auszufegen und das Schützenfest ausklingen zu lassen.

Auch für das leibliche Wohl wird über die gesamten Tage bestens gesorgt sein. Zu allen Festivitäten lädt der Vorstand des Entruper Schützenvereins ein.