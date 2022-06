Vorfreude nach zweijähriger Durststrecke

So sah der Königsthron 1997, also vor 25 Jahren, mit dem Jubelpaar Reinhold und Anneliese Ueding (Mitte) aus. 1982 regierten Ewald Roters (verstorben) und Hedwig Overhoff.1982 regierten Ewald Roters (verstorben) und Hedwig Overhoff.

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Altenberge feiert nach zweijähriger Coronapause von Freitag bis Montag (1. bis 4. Juli) auf dem Appellhof ihr Schützenfest. Der Vorstand, das Königspaar 2019 Bernadette und Peter Kohnke, sowie das Schefferpaar Bernadette und Gottfried Völker freuen sich bereits darauf, wieder zahlreiche Schützen begrüßen zu dürfen.

Am Donnerstag (30. Juni) werden die Mitglieder gebeten, beim Grünholen (14 Uhr) und Zelt schmücken (16 Uhr) zu helfen. Treffen ist jeweils am Festplatz.

Die Festlichkeiten starten am Freitag (1. Juli) um 20 Uhr mit dem DJ-Team „Light vs. Sound“ beim Jugendabend.

Kaiser

Am Samstag (2. Juli) treten die Schützenbrüder bereits um 13 Uhr auf dem Marktplatz an, da in diesem Jahr auch die Nachfolger vom Kaiserpaar Norbert und Petra Katzer gesucht werden. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal beginnt das Vogelschießen auf dem Festplatz. Die Proklamation der neuen Majestäten erfolgt gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz. Um 20 Uhr beginnt der Königsball im Festzelt mit der „Impress-Party-Band“. Dort werden auch die Vertreter der anderen Altenberger Schützenvereine den neuen Majestäten gratulieren.

Party

Am Sonntag (3. Juli) treten die Schützen um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz zur Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist an.

Im Anschluss findet der Frühschoppen, musikalisch unterstützt durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge und DJ „Go Music“, im Festzelt statt. In diesem Rahmen werden auch die Jubilare der Jahre 2020 bis 2022 geehrt.

Am Montag (4. Juli) um 10 Uhr treffen sich die Schützenbrüder im Saal Bornemann zum Umzug durch die Gaststätten und anschließendem Eiersammeln. Das Eieressen findet ab 18.30 Uhr im Restaurant Isabella statt.

Bei allen Veranstaltungen bittet der Vorstand, sich eigenverantwortlich auf Corona zu testen. Des Weiteren sollten die Mitglieder am Schützenfestwochenende ihre Vereinsfahnen aufhängen.