Wale faszinieren Klein und Groß

Spannende Einblicke in die Arbeit des Künstlers Willi Landsknecht erhielten die Mädchen und Jungen der Kita „Pusteblume“

Die Walfluken, die seit einigen Wochen von der Umgehungsstraße aus in Richtung Hohenhorst nicht zu übersehen sind, beschäftigen Jung und Alt, Groß und Klein: „Ganz beeindruckt waren unsere zukünftigen Schulkinder, als sie die Walfluken von Willi Landsknecht angeschaut haben“, sagt Melanie Ihmenkamp, Leiterin der DRK-Kita „Pusteblume“. Sofort tauchten viele Fragen auf, die der Künstler Willi Landsknecht, der die Walfluken geschaffen hat, bei einem Besuch in der Kita beantwortet hat.

Wale

Wo kommen die Fluken hin, wenn sie in allen Städten waren, wollten die Mädchen und Jungen wissen. Landsknecht hofft, dass sie weiterhin auf Reise gehen dürfen und noch in viele weitere Städte kommen, berichtet Melanie Ihmenkamp. Als nächstes ziehen die Kunstwerke nach Bocholt. Von dort geht es nach Dixperlo (Niederlande).

Weltmeere

Auf die Frage, warum er so große Fluken gebaut und auf eine Wiese gestellt hat, erklärte der Künstler, dass er damit auf das Leben der Wale aufmerksam machen möchte. Die Tiere müssten besser geschützt werden, so sein Appell. Es dürfe nicht noch mehr Plastik in die Weltmeere gelangen. Der Abfall mache die Tiere krank und könne sie auch töten. Das Thema Umwelt beziehungsweise Umweltverschmutzung „ist den Kindern schon lange sehr bewusst“, sagt Ihmenkamp.

Die Kinder konnten zudem im Gespräch mit Willi Landsknecht glänzen. Schließlich hatten sie sich im Vorfeld des Besuchs mit Walen intensiv beschäftigt und wussten einiges über die Tiere.