Wanderung der Wale in Hohenhorst

Eine außergewöhnliche Skulpturenausstellung wird am Donnerstag in Hohenhorst eröffnet: Zu sehen sind zwei Walfluken des Künstlers Willi Landsknecht.

Die Wanderung der Wale beginnt: Am Donnerstag (10. März) wird um 17 Uhr die münsterlandweite Skulpturenausstellung „endless – Das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ in Altenberge eröffnet. Am Dienstag wurden die zehn Zentner schweren und imposanten Walfluken des Künstlers Willi Landsknecht mit einem Kran in „Nordhoffs Wiese“, Hohenhorst 1, gehoben. Nach sechs Wochen „schwimmen“ die Wale nach Bocholt und Dinxperlo in den Niederlande weiter und tauchen von dort im Laufe des Sommers auch in Emsdetten, Oelde und Telgte auf.

200 Tonnen

Blauwale sind die größten Säugetiere der Erde mit einem Gewicht von bis zu 200 Tonnen. Sie gehören zu den beliebtesten Meerestieren und sind doch in ihren Beständen stark gefährdet. „Geschätzt wird ihre weltweite Anzahl auf nur noch 10 000 bis 25 000 Tiere“, heißt es in einer Pressemitteilung von Franziska Mahlmann, der Kulturbeauftragten der Gemeinde. Da sie sich selten in Küstennähe aufhalten, ist das Auftauchen der gewaltigen Fluken aus dem Meer ein Schauspiel, dass die meisten Menschen nur aus Dokumentarfilmen kennen.

Nun haben Personen, die in Hohenhorst spazieren gehen oder Rad fahren sowie mit dem Auto die Umgehungsstraße nutzen, unverhofft Gelegenheit, die majestätische Größe dieser Tiere selbst zu erfassen und dabei ihre Gedanken assoziativ spielen zu lassen. Wer sich dabei zusätzlich inspirieren lassen will, kann neben der Eröffnungsveranstaltung auch eine der „Blauen Stunden“ wahrnehmen, die Franziska Mahlmann allen Interessierten freitags um 18 Uhr an den Skulpturen anbietet.

Umgehungsstraße

Am 18. und 25. März sowie am 8. April werden an den Fluken nicht nur Walgesänge ertönen, Musik abgespielt und bewirtet, sondern es ist zusätzlich eine „Viertelstunden-Fortsetzungslesung“ aus Schätzings Roman „Der Schwarm“ geplant, in dem Wale eine ganz und gar fiktive Rolle spielen.

Geologin

Am 1. April lädt die Gemeinde Altenberge im „Seminarhaus Hohenhorst Zwei“ außerdem um 18 Uhr zu einem Vortrag der Geologin Dr. Bettina Dölling vom Geologischen Dienst NRW ein: „Verborgene Welten – Einblicke in die Geologie des Münsterlandes“. Zu der kostenfreien Vortragsveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0 25 05/82 20 oder per E-Mail an franziska.mahlmann@altenberge.de.