Warnung vor dem Enkeltrick

Betrügereien am Telefon sind vielfältig und gerissen: Ein vermeintlicher Enkel ruft an und bittet nach einem tragischen Autounfall um Geld. Eine angebliche Versicherung will telefonisch einen Termin zur Überprüfung von Policen zu Hause vereinbaren. Oder das Ordnungsamt fordert telefonisch zur Zahlung eines Bußgeldes auf. „Deshalb ist bei Anrufern, die Geld fordern, stets Vorsicht geboten“, sagt Kriminalhauptkommissar Ralf Groothus, der dem Geschäftslokal von Susanne und Sven Deffert am Marktplatz 7 einen Besuch abstattet und einen USB-Stick aushändigt. Darauf ist ein informatives und spannendes Aufklärungsvideo gespeichert. „Das Video wird auf unseren Werbemonitoren im Geschäftslokal gezeigt, damit unsere Stammkunden, die oft ältere Menschen sind, gewarnt werden“, unterstreicht Sven Deffert, der diese Idee hatte und als erster Einzelhändler im Kreis Steinfurt so etwas ermöglicht.

Ordnungsamt

„Uns wollten auch schon mal Anrufer im Geschäft betrügen. Im Gegensatz zu einigen Kollegen sind wir aber nicht darauf reingefallen“, merkte damals Unternehmer Sven Deffert schnell, was Sache war. Obwohl diese Art von Betrügereien seit vielen Jahren bekannt ist und die Polizei seitdem für intensive Aufklärungsarbeit sorgt, fallen immer noch vor allem ältere Menschen auf diese perfide Art und Weise des Betrugs herein. „Die Anrufer sind so gut geschult und so wortgewandt, sodass die Leute am anderen Ende der Leitung einfach überrumpelt werden. Deswegen wäre die Einrichtung eines Anrufbeantworters nicht schlecht, weil die Betrüger dann meistens sofort auflegen.“

Verbrecher

Die Verbrecher sitzen in ausländischen Callcentern, sprechen hervorragend und akzentfrei Deutsch und suchen sich aus den digitalen Telefonbüchern ältere Vornamen und kurze Telefonnummern raus, die oft signifikant von älteren Menschen sind.

„Die Polizei ruft nie mit der Notrufnummer 110 an, weil es diesen Apparat mit dieser Nummer gar nicht gibt“, betont Ralf Groothus und ergänzt: „Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen.“ Der Kriminalhauptkommissar hat auch noch Informationsmaterial und kostenlose Warn-Aufsteller, die man direkt neben dem Festnetztelefon Zuhause platzieren kann, mitgebracht. Die wollen Sven und Susanne Deffert an ihre Stammkundinnen und -kunden verteilen. „Wir wollen mithelfen und einen Beitrag zur Aufklärung und Prävention leisten“, hebt Sven Deffert hervor.

Notrufnummer

Weitere Infos über die aktuellen Versionen des Betrugs am Telefon gibt es bei der „Technischen Beratung Einbruchschutz“ der Polizei Kreis Steinfurt in Rheine unter Telefon 0 59 71/93 80.