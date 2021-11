Was haben Anfang und Ende gemeinsam?

Der Hospizkreis Altenberge lädt am Dienstag (16. November) zu einem Vortrag mit Uli Michel ein. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgerhaus. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne... Und jedem Ende möglicherweise auch?“ ist der Abend überschrieben.

Uli Michel, Hebamme, Sterbeamme und Trauma-Fachberaterin, referiert über die Erfahrungen aus ihrem Berufsalltag und die Gemeinsamkeiten, die sie sowohl in der Geburtshilfe als auch in der Sterbebegleitung erleben durfte.

Hebamme

Fast 20 Jahre lang war sie als freiberufliche Hebamme in der Geburtshilfe tätig und wechselte dann ans andere Lebensende, um als Koordinatorin einen ambulanten Hospizdienst zu leiten. In dieser Tätigkeit lernte sie den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer noch einmal ebenso gründlich, wie sie die Geburtshilfe und den Start ins Familienleben schon als Hebamme kannte und hatte so immer wieder Einblick in die Besonderheiten der Lebensübergänge, heißt es in der Ankündigung des Hospizkreises.

Als „Schwellenhüterin“ wurde sie mal bezeichnet und verbindet heute ihr Wissen in ihrer beruflichen Tätigkeit als Leitung der „Bethanien Sternenkinder Beratungsstelle Münster/Osnabrück“, wo trauernde Eltern nach dem Verlust ihres Babys Begleitung finden können.

Grenzerfahrungen

„Das Kommen und das Gehen als die großen Grenzerfahrungen in unserem Leben werden an diesem Abend mit ihren besonderen Momenten und Qualitäten beleuchtet und Frau Michel wird die Zuhörerinnen und Zuhörer an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen“, so der Hospizkreis in der Ankündigung.

Eingeladen sind alle, die sich bewusst werden wollen, wie Leben beginnt und wie es endet, und mit welcher Behutsamkeit diese Übergänge gestaltet werden können. Der Eintritt ist frei.

Es gilt die 3G-Coronaregel. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Weitere Infos: Cordelia Balzer-Ickert, Telefon 01 75/426 76 43.