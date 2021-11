Sebastian Nebel, Paul Everding und Norbert Fieke (kl. Bild, v.l.) sagten am gestrigen Donnerstag den Weihnachtsmarkt ab und packten das Werbeplakat zusammen. Letztmals fand am ersten Advent 2019 ein Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt.

Die Enttäuschung ist Sebastian Nebel, Beisitzer im Vorstand der Werbegemeinschaft und im Rathaus zuständig für die Wirtschaftsförderung, auch am Telefon anzuhören. Schließlich hat er die schlechte Nachricht zu überbringen: Der für das übernächste Wochenende (27./28. November) geplante Weihnachtsmarkt fällt aus. Dies gab Nebel am Donnerstagnachmittag bekannt. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, so Nebel gegenüber unserer Zeitung. Zusammen mit dem Werbegemeinschafts-Vorsitzenden Norbert Fieke und dem zweiten Vorsitzenden Paul Everding traf sich Nebel im Rathaus, um über den Weihnachtsmarkt in gut einer Woche zu sprechen.