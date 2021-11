Weitere Corona-Testelle geöffnet

Neben der Coronateststation Brömmler an der Münsterstraße hat nun auch wieder die Teststation „An der alten Molkerei“ in Höhe des Parkplatzes an den Bahngleisen geöffnet. Wie die Betreiber bekanntgeben, lauten die Öffnungszeiten wie folgt: montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Ablauf der Corona-Teststation in Altenberge über das Internet: