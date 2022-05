Weitere Unterstützer erforderlich

Nach einer zweijährigen Zwangspause traf sich die Bürgerinitiative Paschhügel zur Mitgliederversammlung. An der Spitze steht die Vorsitzende Anja Diamond (M.)

Viel zu besprechen hatten die Mitglieder der Bürgerinitiative Paschhügel, als sie nach einer zweijährigen Zwangspause zur Mitgliederversammlung zusammenkamen. Die erste Vorsitzende Anja Diamond freute sich unter anderem, dass neben dem Vorstand auch zwei neue Gesichter und eines der Gründungsmitglieder an dem Treffen teilnahmen.

Vorsitzende

Hendrik Schmülling, der sich um die Wartung des Platzes kümmert, berichtete vom Zustand des Platzes und über anstehende Reparaturarbeiten an Kletterwand und Holzbänken. Kassenwartin Marion Rudolph blickte danach auf die finanzielle Situation des Vereins und wurde anschließend einstimmig entlastet.

Zudem standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung: Alle waren sich einig, dass auf die Dauer Zeit für einen Generationswechsel in der Führungsspitze sei, aber im Moment noch keine Nachfolger vorhanden seien. Alle Amtsinhaber wurden daraufhin in ihren Ämtern bestätigt. Anja Diamond (erste Vorsitzende) und Uli Pritzkow (zweiter Vorsitzender) bilden weiterhin die Spitze der BI und Marion Rudolph ist für weiterhin für die Finanzen verantwortlich.

Paschhügelfest

Lediglich Iris Gelker, die das Amt der Schriftführerin inne hatte, wurde von Sandra Nögel abgelöst und tritt somit nach fünfjähriger Arbeit aus dem Vorstand zurück. Sie wird sich aber weiterhin im Verein engagieren.

Alle waren sich einig, noch mehr in die Öffentlichkeit zu treten, um Mitglieder zu gewinnen. Es sei wichtig für das Wohngebiet, aber auch für das ganze Dorf, dieses Kleinod an der Goethestraße zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Mitglieder gesucht

Zudem stand die Planung für das Paschhügelfest am 21. Mai (Samstag) auf dem Programm. „Alle freuen sich endlich wieder auf ein schönes Fest mit Mitgliedern und vielen Nachbarn“, so Diamond. Die Bürgerinitiative hofft zudem noch auf weitere Unterstützer beim Fest. Es fehlen noch Helfer bei der Standbetreuung sowie beim Auf- und Abbau. Auch Kuchenspenden sind willkommen. Wer sich beteiligten möchte, kann sich bei Anja Diamond melden oder einfach am Festtag dazukommen.

Die Sitzung wurde mit „Zukunftsfragen“ weitergeführt. Die erste Vorsitzende sammelte Ideen und Vorschläge, wie die Initiative mehr in die Öffentlichkeit treten könnte, um neue Mitglieder sowie ehrenamtliche Unterstützer zu gewinnen. Denn spätestens nach dem Bericht über notwendige Reparaturen und dem anschließenden Kassenbericht war allen klar, dass finanzielle Unterstützung erforderlich sein werde.

Die Mitgliederversammlung beschloss daraufhin, eine Erhöhung des Jahresbeitrags pro Familie auf 15 Euro. „Wir hoffen auf Verständnis bei unseren treuen Mitgliedern“, so die Pressemitteilung abschließend.