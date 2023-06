Werbespot für die Musikschule

Kamerafahrten rund ums Schlagzeug und an den Keyboard-Tasten entlang – am Donnerstagabend wurde in Altenberge ein Imagefilm für die Musikschule gedreht. Der Dreh war aufwendig, denn für den kurzen Werbefilm ist etwas besonderes geplant.

Ein ungewöhnlich starkes Aufgebot an Musikerinnen und Musikern fiel am Donnerstagabend vor dem Probenraum der Musikschule in der Borndalschule auf. Auf dem abschüssigen Gelände stand hier ein Schlagzeug, dort ein Keyboard und an mehreren Stellen waren Scheinwerfer positioniert.