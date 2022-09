Werbung im Wohnzimmer

In knapp sieben Wochen startet die Karnevalssession 2022/23. Die Tanzgarden und Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft (KG) St. Johannes hoffen darauf, dass sie nicht nur auf Veranstaltungen im Hügeldorf, sondern auch in der Region auftreten können. Deshalb machten die Tänzerinnen am Sonntagvormittag Werbung in eigener Sache und führten pünktlich ab 11.11 Uhr ihre neuesten Tänze im vollbesetzten Saal der Ratsschänke Bornemann auf.

„Ich habe Vertreter von Vereinen aus Greven, aus der Bauerschaft Entrup und Horstmar schon gesehen“, hatte Andreas Leuker, Präsident und 1. Vorsitzender der KG St. Johannes festgestellt.

Einzelauftritte und im Medley

Den Auftakt im laut Leuker „Wohnzimmer“ der KG machten die beiden jüngeren Tanzmariechen Mia Ried, neun Jahre alt, und Helene Müller, zehn Jahre alt. „Wir gehen mit den beiden auf Turniere. Die beiden sind natürlich super für Einzelauftritte aber auch im Medley. Mia und Helene sind sehr aufgeregt“, erklärte Lisa Marie Beckmann, eine der vier Trainerinnen, zu denen noch Anna-Lea Kötters, Lena Kühnrich und Lena Lübbering gehören.

Anschließend waren die Großen an der Reihe. Die Feen-Garde, bei der die Älteste gerade mal 27 Jahre alt ist und die aus 18 jungen Frauen besteht, zeigte den Gardetanz. „Normalerweise tanzen den zehn Tänzerinnen. Leider sind zwei krank geworden, sodass es heute nur acht sind“, erläuterte Birgit Kleine-Wilke, die zusammen mit Anja Kötters das Trainerduo bildet. Danach tanzten die Kleinen. Die Zwerge im Alter von drei bis sechs Jahren bewegten sich zum „Der Regenbogenfisch“. Drei Trainerinnen kümmern sich um die Jüngsten: Matea Gerdes, Jana ten Bosch und Nina Baum.

Neue Kostüme

Vor der Pause waren die etwas erfahreneren Tanzmariechen an der Reihe: Feli Swienty und Lilly Everhard. „Die beiden sind jetzt seit fünfeinhalb Jahren Tanzmariechen. Weil die beiden während der Pandemie so gewachsen sind, konnten wir für sie neue Kostüme nähen lassen. Die Hüte durften wir so gestalten, wie wir es wollten. Nochmals Dank an die Vereinskasse“, sagte Anna-Lea Kötters, die zusammen mit Lisa Marie Beckmann, Lena Kühnrich und Lena Lübbering die beiden Tanzmariechen trainiert. Nach der Pause wurde das Parkett richtig voll: 24 „Hüpfer“ im Alter von sieben bis elf Jahren präsentierten ihren Schautanz „Ab auf den Rummel“ mit kleinen Autoscootern und großer Zuckerwatte. Pia Spieker, Kira Schmiemann, Marieke Steinhaus, Maxima Anton und Johanna Mormann gehören zum Trainerinnenstab. „Die Accessoires sind nicht gekauft, sondern sind selbst gemacht“, unterstrich Johanna Moormann.

Neu-Mitglieder gesucht

Sina Dertwinkel stellte die Geister-Garde vor, die von ihr, Celine Kleimann, Theresa Everhard, Mathilda Hölscher und Maren Scholz trainiert werden. Die Mädels sind zwischen elf und 14 Jahre alt. Zum Abschluss zeigten die Feen ihren ausdrucksstarken Schautanz „Hinter verschlossenen Tür“. Anja Kötters, die die Feen zusammen mit Birgit Kleine-Wilke betreut, hob hervor, dass ihre Tochter Anna-Lea Kötters zu 98 Prozent für die Choreografie verantwortlich sei. „Wegen der Pandemie hatten wir den ein oder anderen Austritt aus unserer KG zu verzeichnen. Das ist natürlich richtig schlecht. Wer Bock darauf hat, uns zu unterstützen, kann sich schon heute melden“, warb Präsident und 1. Vorsitzender Andreas Leuker um neue Mitglieder.