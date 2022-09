Werke für Mozarts Erfindung

Altenberge

Ein Kammerkonzert unter dem Titel „Sehnsucht“ findet am Sonntag (18. September) um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist statt. Auf dem Programm stehen mit Werken von Mozart und Brahms die zentralen Meisterwerke der Gattung Klarinettenquintett, also Streichquartett plus Klarinette.