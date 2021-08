Wichtige Impulsemitgenommen

Der Hospizkreis hatte seine aktiven Ehrenamtlichen zu einem gemeinsamen Wochenende mit Austausch und Inspiration eingeladen. Dafür ausgesucht war das Tagungshaus Agnes der Franziskanerinnen in Thuine bei Lingen. Viele hatten sich eineinhalb Jahre lang nicht gesehen, andere nur zu zweit.

Die Gäste aus Altenberge staunten, hatten sie doch düstere klösterliche Räume in Erinnerung. Und nun wurden sie von frisch renovierten Zimmern und moderner Tagungstechnik überrascht.

Kloster

Der erste Referent, Traumatherapeut Claus Lemcke aus Münster, erklärte den Teilnehmenden (15 Frauen und zwei Männern) die physiologischen Ursachen der Kommunikation, etwas, was sie bislang eher intuitiv getan hatten. „Doch mit der Kenntnis der Abläufe im Gehirn können sie nun gezielter mitschwingen und Beziehung gestalten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hospizkreises.

Interaktion

Am nächsten Tag führte Daniel Schwanekamp, Persönlichkeitsentwickler aus Ahaus, mit vielen Übungen in die Welt bewusster Wahrnehmung ein, der Achtsamkeit. Die hospizlich geschulten Teilnehmenden lernten, wie wichtig es ist, sich zunächst der eigenen inneren Vorgänge bewusst zu werden, bevor sie in eine Interaktion, Kommunikation, eintreten. Dies bekommt insbesondere bei Menschen Bedeutung, die sich nicht mehr sprachlich äußern können. Doch auch das eigene Leben werde durch die alltägliche Achtsamkeitspraxis bereichert, so dass das Thema des Tages lautete: „Der Segen bewusster Wahrnehmung – mit Achtsamkeit mir und anderen Gutes tun.“

Am letzten Tag machte eine Stadtführung in Lingen gar manchen Teilnehmern Lust, dieses Städtchen mit seinen Bauwerken ein weiteres Mal zu besuchen.