Wieder rätseln am Mittwoch

Im Heimathaus Altenberge wird beim beliebten Kneipenquiz wieder gerätselt. Am Mittwoch (18. August) werden ab 19.30 Uhr in acht Fragerunden Punkte gesammelt. Kleine Preise gibt es am Ende für jedes teilnehmende Team.

Beim letzten Quizabend im Heimathaus Altenberge hatte das Team „Blitzgedanke“ die Nase vorne. Der Vorsprung von nur einem Punkt war denkbar knapp, dennoch reichte es am Ende für den ersten Platz. Ob das Team auch beim nächsten Quiz ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, wird sich zeigen.

Die Chance zur Titelverteidigung gibt es am Mittwoch (18. August). Ab 19.30 Uhr werden dann wieder in acht Fragerunden Punkte gesammelt. Dabei sind Teamwork und Kreativität gefragt, denn gerätselt wird ohne Handy, Spickzettel oder Telefonjoker, kündigt der Veranstalter an.

Moderator und Organisator Oliver Thom bringt wieder neue Fragen, Bilder- und Musikrätsel mit nach Altenberge und verrät: „Von Promiklatsch, aktuellen News oder auch lokalem Wissen kann alles mit dabei sein. Die acht Runden sind bunt gemischt, da kann sich jeder im Team einbringen und mit Wissen glänzen.“

Denn gespielt wird beim Quiz im Team mit zwei bis maximal sechs Personen. Gesammelt werden dabei Punkte für die richtigen Antworten, und das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Natürlich steht der Spaß und ein geselliger Abend im Vordergrund, aber es gibt auch etwas zu gewinnen. Kleine Preise gibt es am Ende für jedes teilnehmende Team. Etwas „größere“ Preise für die Teams auf den Plätzen eins bis drei.

Wer mit einem Team beim Quiz mitspielen will, meldet sich bei Werner Witte, dem zweiten Vorsitzenden des Heimatvereins Altenberge, Telefon 0 25 05/20 74 (in der Zeit von 16 bis 21 Uhr) oder per E-Mail (info@heimatverein-altenberge.de) an und reserviert direkt einen Tisch für den 18. August. Die Teilnahme beträgt fünf Euro pro Person.

Das Heimathaus (Friedhofstraße 9) öffnet die Türen ab circa 18.45 Uhr. Beginn des Quiz ist um circa 19.30 Uhr und das Ende gegen 22 Uhr. Bei schönem Wetter wird im Biergarten gespielt, bei schlechtem Wetter geht es ins Trockene. Alle weiteren Infos zum Quiz, Regeln und Ablauf erklärt der Moderator, bevor es mit den ersten Fragen los geht.