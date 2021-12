„Wir reagieren auf Bürgeranfragen“

Altenberge

Überrascht sind CDU und FDP darüber, dass der Brief einer Altenbergerin, in dem es über die künftige Bebauung des Bahnhofhügels geht, zunächst nicht an die Fraktionen weitergeleitet wurde. „Das war ein internes Versehen“, sagt Bürgermeister Karl Reinke auf Anfrage unserer Zeitung. Die Bürgerin hatte unter anderem auf die ihrer Ansicht nach große Verkehrsbelastung am Bahnhofshügel hingewiesen

Von Martin Schildwächter