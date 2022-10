Rund 45 aus der Ukraine Geflüchtete, die in Altenberge leben, trafen sich am Samstag auf Einladung des Heimatvereins in Stenings Scheune. Bei Kaffee und Kuchen, gestiftet von den Vorstandsfrauen, fanden sie Gelegenheit zum Austausch. „Mittlerweile leben in Altenberge rund 120 vor dem Krieg in ihrer Heimat Geflüchtete“, sagte Pastor Stepan Sharko, dessen Wurzeln in der Ukraine liegen. Er dolmetschte immer dort, wo die Verständigung haperte.

Offenes Haus

„Dieser Nachmittag ist eine Initiative des Heimatvereins“, betonte der Vorsitzende Franz Müllenbeck. „Als wir kürzlich unser Depot im Steinemuseum Zurholt nicht gleich räumten, weil dort Unterkünfte eingerichtet werden sollten, könnte der Eindruck entstanden sein, der Heimatverein hätte etwas gegen Flüchtlinge“, so Müllenbeck. „Das ist definitiv nicht so, im Gegenteil, wir möchten, dass sie hier bei uns möglichst bald integriert werden.“ Mit dem gemütlichen Nachmittag in der Scheune setzen die Heimatfreunde das Zeichen: „Wir sind bei euch, wir haben ein offenes Haus für Geflüchtete.“

Zeichen setzen

Ivan Kozak, Müllenbecks Neffe, und seine Mutter Xenia leben mittlerweile auch in Altenberge. „Wir haben Ivan im März an der Ukrainischen Grenze abgeholt, seine Mutter konnten wir Mitte Mai hierher holen“, so der Vorsitzende. Der junge Mann war 17, als er das Heimatland verließ. Sein Vater darf als Mittfünfziger nicht ausreisen, er und die Großmutter leben noch heute in der Ukraine.

Als Ivan nach Altenberge kam, sprach er noch kein Wort Deutsch, doch jetzt wächst sein Wortschatz täglich. Mit Hilfe von Pastor Sharko schilderte er, wie er den Krieg erlebte. „Als er begann, habe ich das Geschehen noch gar nicht so genau registriert“, sagt der junge Mann. „Doch als in der Nähe seines Wohnortes, einem Dorf unweit von Kiew, schwere Waffen stationiert wurden und Schüsse fielen, war das schlagartig anders. Die Familie beschloss, ihr Haus zu verlassen, was besonders der Oma sehr schwer fiel. „Sie hatte viele Tiere, doch wir konnten nur einen Hund mitnehmen“, erzählt Kozak.

Sie ließen sich in einem anderen Ort nieder, bevor Müllenbeck und seine Frau Helena den jungen Mann und seine Mutter nach Deutschland holen konnten. Ivan betont aber auch: „Wir kamen mit dem Schrecken davon, doch anderswo, wie in der Stadt Mariupol, wo Häuser zerstört und Existenzen vernichtet wurden, war es für die Menschen noch viel, viel bitterer.“

Kiew

Zu den Helfern, die den Nachmittag ermöglichten, gehörten Manfred Leuker, Gisela Isfort, Helena Mietze, Norbert Fritz und Bernhard Gerdes.