Endlich wieder Gäste empfangen. Ein Aufatmen geht durch die Reihen der Gastronomen im Hügeldorf. Die Beschränkungen auf Liefer- und Bringservices sind erst einmal vorüber. Haben sich die Inzidenz-Werte in NRW wie erwartet stabilisiert und sich die Hoffnungen der Wirte erfüllt, darf mittlerweile nach der Außen- auch die Innengastronomie wieder ohne negativen Corona-Test betreten werden.

Unterstützung

Die WN fragten stichprobenartig nach, wie die entbehrungsreiche Corona-Zeit überbrückt wurde und wie sich die aktuelle Situation darstellt. „Unser „Takeaway-Angebot“ während des Lockdowns stieß auf gute Resonanz“, sagt Steffen Echterhoff, Betreiber des „Kleinen Kartoffelhauses“ und des Restaurants „Zum neuen Herd“. „Die Gäste wollten uns unterstützen, dass hat man deutlich gemerkt“, fügt er hinzu, „und wir sind ihnen natürlich sehr dankbar dafür.“

Was die Zeit seit dem ersten Lockdown angeht stießen die Außer-Haus-Bestellmöglichkeiten im „Sculptura“ und in der Ratsschänke Bornemann ebenfalls auf positive Resonanz. Beim „Mixed“, das keine Speisekarte anbietet, sah es schon anders aus. „Insgesamt rund zehn Monate lang hatte ich Null Umsatz“, so Wirt Christian Haft-Müllenbeck.

Null Umsatz

Doch jetzt schauen alle wieder positiv in die Zukunft. „Vor rund drei Wochen durften wir erst einmal unsere Terrasse wieder öffnen“, sagt Echterhoff. Mittlerweile sind Öffnungszeiten und Speisekarte wieder komplett hochgefahren, ebenso im „Neuen Herd“. Trotzdem lassen sich die Verluste nach vielen Monaten Pause nicht sofort wieder ausgleichen. „Erst einmal sind wir froh, überhaupt wieder Gäste empfangen und am Tisch bewirten zu dürfen“, betont der Wirt.

Das Signal der Gastronomen ist eindeutig: „Wir sind wieder da.“ „Die Lage ist zurzeit erstaunlich gut“, sagt Marita Bensmann vom Café „Sculptura“. Ihre Sorge, dass Geschäft würde nur sehr verhalten wieder starten, war unbegründet. „Wenn wir da sind, sind die Gäste auch da“, stellt die Wirtin fest, „und ich glaube, dass ist bei den Kollegen im Ort genauso, wenn man sich die gut besuchten Terrassen anschaut.“ Es gab nur undramatische Anlaufschwierigkeiten, die auftreten, wenn Geräte und Maschinen lange Zeit still stehen. Der Stamm der Vollzeitbeschäftigten ist stabil geblieben, doch nicht alle Aushilfen kehrten wieder zurück. „Daher müssen wir die Öffnungszeiten ein wenig einschränken, weil wir das personalmäßig zurzeit noch nicht wieder stemmen können“, erklärt die Betreiberin. „Ansonsten ist alles gut“, resümiert sie erst einmal.

Klönen

Steffen Niestegge, Chef der Ratsschänke Bornemann, ist ebenso zufrieden. „Am Pfingstwochenende öffneten wir das erste Mal wieder“, blickt er zurück. Gäste saßen im Außenbereich, überdacht „Unter den Arkaden“, dass Wetter ließ eher zur Wünschen übrig. „Viele wollten einfach gern mal wieder ein frisch gezapftes Bier genießen“, so der Wirt. Sonntags gab es einen Frühschoppen mit Zelt im Biergarten, denn wir wollten ein klein wenig „Schützenfestgefühl“ aufkommen lassen. Außerhalb der Pandemie feiert der Schützenverein „Grinkenschmidt“ zu Pfingsten sein Fest. „Die älteren Gäste freuen sich, dass sie unter Beachtung der Auflagen drinnen mal wieder ein Bierchen trinken und klönen dürfen“, sagt Niestegge. Bald soll es im Saal auch die „Boogie-Sessions“ wieder geben, angepeilt ist zunächst der 14. Juli.

Session

„Die Gästeresonanz ist wirklich sehr gut“, hebt Haft-Müllenbeck vom „Mixed“ hervor. „Sie haben Spaß, man schaut in fröhliche Gesichter, dass ist super“, sagt er. Die meisten Gäste sitzen an den Tischen auf dem Kirchplatz. Sich drinnen aufzuhalten, ist bei Beachtung der Sicherheitsabstände auch wieder möglich. „Ich merke deutlich, dass die meisten wissen, was erlaubt ist und was nicht“, so der Wirt. In der Regel muss er niemanden maßregeln, nur zu späterer Stunde ist es gut, in seltenen Fällen mal an die Abstandsregeln zu erinnern. „Erfreulich ist auch, dass die Zettelwirtschaft ein Ende hat“, so Haft-Müllenbeck, „denn Ein- und Ausloggen ist über eine Smartphone-App möglich.“