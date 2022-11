Wo Stoffpferde wieder wiehern lernen

Sie ist ein Opfer der Winterzeit. Jochen Otterbeck wollte den Minutenzeiger per Hand um eine Stunde zurückdrehen – da hat es plötzlich „knack“ gemacht. Seitdem zuckt der Sekundenzeiger unschlüssig vor und zurück, während seine beiden Kollegen im Hintergrund ihre Arbeit ganz eingestellt haben. Henri Schindler schaut nur einmal kurz auf das Vor-und-zurück auf seinem Arbeitstisch, um dann wissend zu schmunzeln: „Ich kann mir gut vorstellen, was da passiert ist. Sie haben die Uhr per Hand zurückgedreht, oder?“ Der Besitzer der Wanduhr im Bauhausstil ist baff. „Ja, genauso war es.“ Henri Schindler greift in seine Werkzeugkiste und sagt: „Dann machen wir uns mal ans Werk.“ Was für einen Uhrmacher durchaus doppeldeutig zu verstehen ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet