Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Stellvertretender Wehrführer Frank Klose untertreibt etwas, wenn er den Rosenmontagabend als „etwas ereignisreich“ für die Altenberger Wehr beschreibt. Gerade war die komplette Mannschaft nach einem Fehlalarm, ausgelöst durch schwarz gebackene Brötchen in einer Bäckerei an der Münsterstraße, mit der Nachbereitung im Gerätehaus fertig, da ging der Pieper ein weiteres Mal: „Wohnhausbrand an der Oststraße, Schlafzimmer brennt mit Ausbreitung.“ Diesmal entsprach die Erstmeldung leider den Tatsachen.

Ehepaar bemerkte Brand in Schlafzimmer

Wie der Einsatzleiter berichtet, ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Das Schlafzimmer ist ausgebrannt, der Rest des Hauses durch Löschwasser und Brandrauch so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt, wie die Polizei berichtet, das Haus wurde beschlagnahmt, der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Das betroffene Ehepaar saß vor dem Fernseher und schaute Karneval. Als der Mann das Zimmer verließ, bemerkte er das schon völlig verrauchte Schlafzimmer und verständigte sofort die Feuerwehr.

Die war nach Angaben von Einsatzleiter Frank Klose auch schnell mit 35 Kameraden vor Ort. Inklusive der aus Borghorst angeforderten Drehleiter. „Die Löscharbeiten klappten gut, wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Betrieb verhindern“, bilanzierte Klose. Die Alarmierung erfolgte um 21.07 Uhr, der Einsatz war gegen 1.30 Uhr beendet.

Fehlalarm wegen schwarzer Brötchen

Gegen 18 Uhr gab es einen eher seltenen Sirenenalarm im Hügeldorf. Nach den ersten Meldungen sollte in einer Senioren-Wohnanlage an der Boakenstiege ein Feuer ausgebrochen sein. Letztlich war es dann eine Bäckerei in der Nachbarschaft, in der schwarz gewordene Brötchen für einen Anruf bei der Leitstelle gesorgt hatte. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte die automatische Steuerung den Ofen gestartet, in dem die Brötchen warteten. Der Bäcker bemerkte die etwas zu lang gegarten Backwaren, lüftete und entließ damit eine dicke Rauchschwade nach draußen. Diese Wolke interpretierte eine Passantin offensichtlich fehl und rief die 112 an.

Da sie die Bäckerei nicht im direkten Blickfeld hatte, wohl aber ein Fenster, an dem die Zeugin kurz einen Mann wahrnahm, der in der Folge nicht mehr zu sehen war, schloss sie daraus, dass er in Gefahr war. Wie sich später herausstellte, verlegte der Mann Fußleisten. So kam es zum Großalarm mit Feuerwehr, Notarzt, Rettungswagen, DRK, Sanitäter vor Ort und der Drehleiter aus Steinfurt.