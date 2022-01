Zehn Millionen Euro für Schulbau

Mit großer Mehrheit wurde am Montagabend der Haushalt 2022 der Gemeinde verabschiedet. Vor allem wird in den Schulbau viel Geld investiert.

Mit den Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP wurde der Haushalt der Gemeinde für 2022 am Montagabend verabschiedet. Nur die CDU-Fraktion votierte gegen den Etat, in dem mit Einnahmen in Höhe von 34,7 Millionen Euro ausgegangen wird. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von rund 34,2 Millionen Euro. Einigkeit herrschte lediglich beim Stellenplan für 2022 – diesem stimmten alle vier Ratsparteien zu.