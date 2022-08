„Zeichen für die Zukunft setzen“

Es ist das jährliche „Sehen und gesehen werden“ der Gemeinde. Das zwanglose Treffen von Politik, Verwaltung und Ehrenamt hat im Hügeldorf eine lange Tradition – die in den letzten zwei Jahren eine coronaverordnete Zwangspause einlegen musste. So war der Empfang des Bürgermeisters am Sonntag im Saal Bornemann für Karl Reinke die Premiere. Er nutzte sie für eine nachdenkliche Rede, in der er die aktuellen politischen und ökonomischen Herausforderungen zum Anlass nahm, die Gemeinde zu einem noch engeren Schulterschluss aufzurufen. Wichtiger Schlüssel dabei: Das Ehrenamt. Wie vielfältig sich die Altenberger dabei für das Allgemeinwohl engagieren – die fest zum Programm zählenden Ehrungen von Bürgern, die sich besonders ins Zeug legen, machten es wieder deutlich.

Krieg, Versorgungsengpässe auf allen Ebenen, Inflation, explodierende Energie- und Wohnkosten, die Auswirkungen des Klimawandels und immer noch Corona – Karl Reinke forderte die Altenberger vor diesem düsteren Hintergrund auf, ein „gemeinsames Zeichen für die Zukunft zu setzen“. Dabei komme dem Ehrenamt eine besondere Bedeutung zu. Reinke wörtlich: „Wir brauchen jeden einzelnen von Euch.“

Die sozialen Institutionen forderte der Bürgermeister auf, mit ihm nach Lösungen zu suchen, die finanzschwachen Familien zu unterstützen. „Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen“, so Reinke. „In Altenberge kann das gelingen.“

Givebox

Die Gemeinde bereite sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die befürchtete Gasknappheit vor. Karl Reinke nannte in diesem Zusammenhang Wärmeräume in Sporthallen und warmes Wasser, das in der Schwimmhalle vorgehalten werden könne. Das Blockheizkraftwerk werde mit Biogas und Holzhackschnitzeln betrieben. „Wenn auch in einem sehr begrenzten Rahmen, sind wir energieautark.“ Trotzdem müsse die Gemeinde ihr komplettes Energiemanagement neu überdenken. Darum sein Aufruf: „Wir möchten Sie alle mitnehmen, unsere Zukunft sicherer und nachhaltiger zu gestalten.“

Den ernsten Worten folgten viele leuchtend gelbe Sonnenblumen, die Karl Reinke den Altenbergern überreichte, die sich in den letzten beiden Jahren für andere besonders stark gemacht haben. Da ist zum Beispiel Elisabeth Terlutter. Bei ihr bekommt „jede Brottüte eine zweite Chance“, wie sie sagte. Konkret: Seit vielen Jahren sammelt sie fast heimlich, aber bestimmt still und leise, den Müll vom Radweg der Landstraße 510, der in Höhe der Waltruper Kapelle anfällt.

Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit packt das Team rund um die Givebox auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus ganz anders an. Das kleine Holzhäuschen ist Umschlagplatz für Dinge, die von ihren Besitzern nicht mehr benötigt, aber vielleicht von anderen. Manfred Rohlmann und Juliane Huljus, die am Sonntag stellvertretend für ihre Mitstreiter auf die Bühne kletterten, kümmern sich regelmäßig um Ordnung in der kleinen Tauschbörse. Für Karl Reinke ein „bemerkenswerter Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit“.

Ähnlich agieren die Aktiven von „Mensch zu Mensch“. In dem Laden an der Königstraße verkaufen die Ehrenamtlichen für kleines Geld gespendete Kleidung, aber auch Haushaltswaren und Spielzeug. Der Startschuss für dieses etablierte Projekt fiel vor acht Jahren, kurz nach der Gründen des Runden Tischs Asyl und Migration. Das Angebot ist nicht nur für Geflüchtete da, sondern für alle Altenberger, betonte der Bürgermeister in seiner Laudatio.

„Lolli-Bande“

Im Rathaus sind sie unter dem Namen „Lolli-Bande“ bekannt. Keine Lutscher-Freunde, sondern die Einkaufsbusfahrer, die sich in Coronazeiten auf den Transport von Lollitests von den Grundschulen zu den Laboren spezialisiert haben. Sind die Chauffeure nicht im Dienste von Corona unterwegs, steuern sie den Einkaufsbus für Senioren, der sie oben aus dem Dorf zu den Geschäften an der alten Molkerei kutschiert. Inklusive Rollatoren und Gepäck. Zwölf Haltestellen klappern sie dabei ab.

Jo Pelz und Ehefrau Ulrike kümmern sich seit über zehn Jahren um „Books to go“ im Hügeldorf. Genauer gesagt vor dem Bürgerhaus steht der Schrank, an dem sich Futter suchende Leseratten kostenlos bedienen können. Oder eben ausgelesene Schmöker für andere Interessierte ins Regel stellen. Das Team um Ehepaar Pelz sortiert nicht nur das ausgestellte Angebot, es gibt die Ladenhüter ans Tierheim Münster weiter. Dort werden sie auf einem eigenen Flohmarkt für einen Euro weiterverkauft.

85 Rehkitze vor dem Mähdreschertot haben Michael Ruland und Michael Mamsch mit ihren Mitstreitern bewahrt. Sie lassen auf Anforderung ihre Drohne über den Feldern, die abgeerntet werden sollen, fliegen und orten dabei nicht nur den Rehnachwuchs, sondern auch Hasen, Fasanen und Rebhühner.