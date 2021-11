Zittersieg für Simone Wendland

Simone Wendland wird für die CDU im Landtagswahlkreis Münster I / Steinfurt IV im Mai nächsten Jahres ins Rennen gehen. Sie setzte sich am Montagabend in Altenberge knapp gegen Meik Bruns (l.) und Tobias Jainta (2.v.l.) durch. Die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende aus Steinfurt, Christina Schulze Föcking, leitete die Sitzung.

Fast drei Stunden dauerte am Montagabend im Autohaus Brömmler die Nominierung eines Kandidaten beziehungsweise einer Kandidatin im Landtagswahlkreis 83 Münster I - Steinfurt IV für die Landtagswahl im Mai 2022. Dass dieses Treffen mit zunächst 161 Delegierten in Altenberge und nicht in Münster stattfand, lag daran, dass Altenberge als einzige Gemeinde aus dem Kreis Steinfurt dem neu gebildeten Landtagswahlkreis 83 angehört. Das große Münster erwies dem kleinen Altenberge also sozusagen die Ehre.