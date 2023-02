Zu 80 Prozent ein gutes Gefühl

Altenberge

Früher hat die Bundesagentur für Arbeit Steinfurt in Altenberge ihre Berufsberatungstermine in der Hauptschule durchgeführt. Doch vor fast sechs Jahren wurde die weiterführende Bildungseinrichtung endgültig geschlossen. Ergo mussten sich die Berufsberatenden eine neue Anlaufstelle suchen. Das K.o.T-Jugendheim sprang ein. Berufsberaterin Mechthild Hüsken lädt etwa fünf Mal im Jahr zur Berufsberatung in den Treffpunkt für Kinder und Jugendliche ein. Die 64 Jahre alte studierte Lehrerin schildert, was sie so aktuell in den Sprechstunden erlebt.

Von Matthias Lehmkuhl