Zu Fuß zur Einsatzstelle

Die Feuerwehr Altenberge fällte in der Nacht zu Donnerstag Bäume, die an der Bahnlinie Münster-Enschede auf die Gleise zu stürzen drohten. Den zwölf Männern wurde dabei auch körperlich einiges abverlangt.

Das gibt es nicht so häufig, dass Feuerwehrmänner zu ihrer Einsatzstelle laufen müssen: Im Fall der Bäume, die in der Nacht zu Donnerstag in Hansell auf die Bahngleise zu fallen drohten, ging es aber nicht anders. Wie Feuerwehrchef Guido Roters berichtet, mussten die zwölf Kameraden rund 600 Meter, bepackt mit den notwendigen Gerätschaften wie Sägen, Leinen, Einreißhaken und Lampen, zu den vom Wind in Schieflage gebrachten Bäumen laufen.

Vor Ort haben die Altenberger dann die Bäume mit Haken heruntergezogen und mit Kettensägen zerlegt. „Die Kameraden mussten die Äste und Stämme per Hand zur Seite räumen“, so Gemeindebrandinspektor Roters.

Die Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen angerückt. Ziel war in Hansell eine Stelle zwischen den Bahnübergängen Storm und Häger. Nach 90 Minuten konnte der Einsatzleiter den Einrückbefehl geben, wie Guido Roters berichtet. Danach wurde der Bahnverkehr auf der RB 64 zwischen Münster und Enschede wieder freigegeben.