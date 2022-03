Zu wenig Einfamilienhäuser

So sieht der aktuelle Planungsstand für die Bebauung des Bahnhofshügels aus. Mit dem Entwurf kann sich die CDU nach wie vor nicht anfreunden.

In der vergangenen Ratssitzung wurden die Weichen für die weitere Planung des Baugebietes am Bahnhofshügel gestellt – allerdings stimmten nur Grüne und SPD sowie Bürgermeister Karl Reinke für das weitere Vorgehen. CDU und FDP sind mit den bislang vorliegenden Plänen nicht einverstanden und votierten bekanntlich dagegen (wir berichteten). Nun nimmt die CDU in einer Pressemitteilung zu dieser Entscheidung Stellung, um auf die wesentlichen Unterschiede des jetzigen Entwurfs im Gegensatz zur Planung vor der Kommunalwahl 2020 einzugehen.