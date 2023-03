Kulturwerkstatt und Familienbündnis fürchten um ihre Räumlichkeiten

Die Tage der Kulturwerkstatt am Bahnhofshügel (Foto oben) sind gezählt. Die alten Werkshallen sollen abgerissen und bebaut werden. Auch das Haus für alle an der Boakenstiege wird dem Familienbündnis nicht ewig zur Verfügung stehen.

Zwei Pfunde, mit denen Altenberge wuchern kann, ein Problem: Die Kulturwerkstatt unten am Bahnhofshügel und das Haus für alle oben an der Boakenstiege sind mit ihren Angeboten aus dem Hügeldorf nicht mehr wegzudenken. Beide Einrichtungen, das wurde bei der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses am Montagabend deutlich, müssen allerdings damit rechnen, in absehbarer Zeit ohne Dach überm Kopf dazustehen. Darum die Warnung von Ausschussmitglied Werner Schneider: „Wir müssen uns um Lösungen kümmern.“

Lösungen gesucht

Susanne Opp Scholzen für die Kulturwerkstatt und Ulrike Reifig für das Familienbündnis hatten zuvor ihre Einrichtungen ausführlich vorgestellt und für das ehrenamtlich Engagement ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter viel Beifall geerntet. Bürgermeister Karl Reinke sagte: „Wir hätten ein dickes Problem, wenn Familienbündnis und Kulturwerkstatt fehlen würden.“

Wie Susanne Opp Scholzen bei der Vorstellung der Kulturwerkstatt-Aktivitäten erläuterte, sind mit geschaffenem Planungsrecht für das Baugebiet am Bahnhofshügel die Tage der ehemaligen Ankerwickelei gezählt, weil der Immobilienbesitzer das Grundstück bebauen möchte. „Kunst und Kreativität brauchen eine Heimat“, so die Vorsitzende. Ohne eigene Räume sei die Einrichtung irgendwann weg. Dabei hätte die Kulturwerkstatt keine Probleme, sich die Flächen mit irgendjemandem zu teilen. Bürgermeister Karl Reinke konnte noch nichts Konkretes sagen. Aber: „Wir sind da tätig. Es ist allerdings noch nichts spruchreif.“ Das Flair in den Atelier- und Veranstaltungsräumen am Bahnhofshügel, das sei allerdings einzigartig.

Bahnhofshügel

Auch Ulrike Reifig als Vorsitzende des Familienbündnisses sieht den Zeitpunkt kommen, dass „wir die Räume an der Boakenstiege verlassen müssen“. Dann müsse Ersatz für das jetzige Haus für alle her. Denn: „Für den Zusammenhalt in der Gesellschaft benötigen wir solche Orte.“ Im Augenblick zahlt die Gemeinde für das Familienbündnis Miete und Nebenkosten.

1820 Beratungsgespräche

Susanne Opp Scholzen und Ulrike Reifig stellten in ihren Vorträgen das ehrenamtliche Engagement der vielen Freiwilligen in ihren Einrichtungen in den Vordergrund. Die Kultur- mit der Jugendkreativwerkstatt als stärkste Säule hätten Altenberge ganz weit nach vorne gebracht. Susanne Opp Scholzen ist überzeugt: „Das Dorf wird oft beneidet.“

Ähnlich sieht es Ulrike Reifig für die Angebote des Familienbündnisses. Allein im vergangenen Jahr habe es 1820 Beratungsgespräche im Haus für alle gegeben. „Das zeigt die Notwendigkeit, so eine Einrichtung vor Ort zu haben.“ 870 ehrenamtliche Stunden würden im Monat abgeleistet. Das entspreche fünf Vollzeitstellen. Tatsächlich sind an der Boakenstiege rund 70 Personen ehrenamtlich tätig. Die Gemeinde hat gerade 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit wird die Midi-Job-Stelle für das Büro des Familienbündnisses finanziert.

Die Kulturwerkstatt will in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Der Termin steht schon fest. Das ist der 3. September. Wie und in welchem Umfang, das ist allerdings noch nicht ganz klar.