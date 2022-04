Zwei Mistgabeln zweckentfremdet

Die Freiwillige Feuerwehr aus Altenberge richtete nach zweimaliger Coronapause am Samstag die 32. Auflage ihrer Feuerwehr-Rallye aus. Sechs Teams aus Billerbeck, Borghorst, Havixbeck, Hohenholte, Nordwalde und Nottuln versuchten, an acht Stationen ihr Bestes zu geben. Die Idee zu dieser Rallye hatten die Altenberger und Hohenholter Wehrleute. Letztgenannte konnten als Sieger den Wanderpokal entgegen nehmen.

Kaum zu glauben, was alles so auf einem Feuerwehrwagen zu finden ist. Nicht nur ein Reißhaken, um vielleicht ein Loch in das Dach eines brennenden Hauses zu reißen, sondern auch zwei Mistgabeln hatte das Team aus Nottuln dabei. Normalerweise werden damit glimmendes Stroh und Heu auseinander gezogen.