Zwei Tage Vollsperrung

Die Zeit des Parkens auf den Randstreifen entlang der Laerstraße ist bald vorbei: In dieser Woche wurde mit den Arbeiten für die Umgestaltung der Straße begonnen. In einem ersten Schritt werden die sogenannten taktilen Elemente an verschiedenen Stellen eingebaut: An der Bushaltestelle und der Querungshilfe in Höhe der Lindenstraße sowie am Fußgängerüberweg Theodor-Heuss-Straße. „Die Arbeiten werden etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen“, sagt Thomas Mücke, Fachbereichsleiter Hoch-/Tiefbau und Gebäudemanagement auf Anfrage unserer Zeitung.

