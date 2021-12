Apotheken-Sprecher: Impfstoff-Verteilung „läuft glatt und gerecht“

Die vierte Corona-Welle hat das Land im Griff und die Nachfrage nach Booster-Impfungen schnellt in die Höhe. Künftig können auch Zahn- und Tierärzte sowie Apotheken und Pflegepersonal die schützende Spritze geben. Aber gibt es dafür überhaupt genug Impfstoff?

Impfstoff in ausreichender Menge ist nötig, damit die Impf-Kampagne ein Erfolg wird.

Warteschlangen. Ziemlich lange. Man sieht sie öfter. Vor Haus- oder Facharztpraxen im Kreis Steinfurt stehen Menschen an. Geduldig, beharrlich. Als ob es was umsonst gäbe. Ist ja auch so: Viele, sehr viele – leider nicht alle – wollen geimpft werden. Wollen den Booster. Corona macht Sorgen, Corona macht Angst. Impfen hilft...