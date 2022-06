Aufs und Abs mit der roten Frucht

Erdbeerbauern befinden sich in einem schwierigen Jahr. Eigentlich ist die Ernte super. Doch Billig-Angebote aus dem Ausland machen ihnen das Leben schwer. Das merkt auch Familie Mechelhoff, die Erdbeer-Stände in Lienen, Ladbergen und Glandorf betreiben. Ein erster Stand wurde nun wieder abgebaut – allerdings aus einem anderem Grund, als man denken könnte.

Situation in der Erdbeerbranche: Die Mechelhoffs setzen verstärkt auf Selbstpflücker

Sabine Mechelhoff erinnert sich noch zu gut an den Sommer 2020. Damals haben sich Menschenschlangen vor ihrem Verkaufsstand am Lienener Kreisverkehr gebildet – alle standen an, um mit dem Nachwuchs auf die Felder zu flitzen und die rot leuchtenden Erdbeeren selber zu pflücken: „Im ersten Lockdown wurde das für viele Familien zu einem der wenigen Highlights.“