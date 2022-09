Wie Samuel bei Jüke sein Glück fand

Dies ist eine Mutmacher-Geschichte. Für viele Jugendliche, die nach der Schule nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Für deren Eltern, die das häufig belastet. Und für viele Unternehmen im Kreis, die händeringend Auszubildende suchen. Dies ist die Geschichte von Samuel Krause.

Fototermin am nagelneuen Lagerliftsystem: Samuel Krause (r.) mit seinem Ausbilder Dominik Maas, stellvertretender Logistik-Leiter bei Jüke Systemtechnik in Altenberge

Der 18-Jährige hat im Frühsommer 2021 auf der Nelson Mandela-Gesamtschule in Greven den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erworben. „Danach habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll“, sagt er. Er sei auch nicht so kommunikativ, habe sich nicht immer so mitteilen können, wie sein Umfeld das erwartet habe. Die Zukunft, sie blieb schwierig für ihn.