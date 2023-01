Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerstverletzte nach Kollision

Bei einem Verkehrsunfall auf der Leerer Straße in Steinfurt am Freitagmorgen erlitten zwei Personen schwerste Verletzungen. Für die Bergungsarbeiten war zwischenzeitlich eine Sperrung eingerichtet worden.

Nächtlicher Unfall in Steinfurt

Gegen 1 Uhr am Freitagmorgen (20.1.) wurde die Feuerwehr Burgsteinfurt zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ein mit zwei Personen besetzter Audi war auf der Leerer Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, kam der 24-jährige Fahrer von der Straße ab, und schlug in etwa drei Meter Höhe in einen Baum, wie die Polizei Steinfurt berichtet.

Ein mit zwei Personen besetzter Bulli, der sich dem Fahrzeug in entgegengesetzter Fahrtrichtung näherte, wurde von einem Reifen des verunfallten Autos getroffen.

Die beiden Schwerstverletzten Insassen des Audis wurden von der Feuerwehr Burgsteinfurt mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Zur Unfallaufnahme kam noch in der Nacht ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster. Die Leerer Strasse wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 30.000 Euro.