50-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Pkw-Fahrer aus Steinfurt ist am Dienstagabend auf der B 54 bei einem Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte in Höhe des Unternehmens GGM Gastro mit einem Lkw und wurde lebensgefährlich verletzt.

Auf der Bundesstraße 54 hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In Höhe des Unternehmens GGM Gastro ist ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfurt beim Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert. Er wurde mit einem Hubschrauber und lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum in Enschede geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 50-Jährige dabei, mit seinem Audi in Fahrtrichtung Gronau zwei Lastwagen zu überholen. Aus ungeklärter Ursache sei er auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw aus Polen in Höhe der Vorderachse zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi und kollidierte mit einem der überholten Lkw. Der in Richtung Münster fahrende Lastwagen rutschte nach der Kollision in den Straßengraben. Beide Lkw-Fahrer, ein Pole und ein Rumäne, erlitten einen Schock, blieben ansonsten aber unverletzt. Sie wurden von den Rettungskräften erstversorgt.

Dashcam soll bei Aufklärung helfen

Nach Angaben der Polizei hatte der polnische Lastwagen eine sogenannte Dashcam im Führerhaus eingebaut. Die Beamten erhoffen sich durch die Auswertung des Videomaterials nähere Informationen zum Unfallhergang. Gegen 19 Uhr trafen die Experten des Verkehrsunfall-Aufnahmeteams aus Münster an der Unfallstelle ein. Im Anschluss begannen die Sichtungs- und Aufräumarbeiten.

Auch ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die B 54 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Es bildete sich in Fahrtrichtung Münster ein langer Rückstau. Der Verkehr in Richtung Gronau wurde über die alte B 54 umgeleitet. Die Ochtruper Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an der Unfallstelle, der Rettungsdienst mit zehn Kräften, zwei Notärzten, einem Hubschrauber und drei Rettungswagen.