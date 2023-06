Betreuung fällt aus: Geld zurück

Im Kreis Steinfurt herrscht vielerorts Personalmangel in Kindertagesstätten. Nun beschloss der Kreistag eine Änderung in der Elternbeitragssatzung.

Kreistag passt die Kita-Elternbeiträge an

Mit bunten Buchstaben sind die Worte „Erzieher*in gesucht“ geformt, die an einem Zaun einer Kindertagesstätte im Stadtteil Sachsenhausen befestigt sind. Städte und Gemeinden in Hessen suchen derzeit händeringend geeignete Bewerber für offene Stellen. (zu dpa „Mitarbeiter gesucht - Kommunen kämpfen gegen Personalnot“)

Natürlich kann der Kreis Steinfurt das Problem des Personalmangels in vielen Kindertagesstätten nicht alleine lösen. Aber er kann zumindest in Ansätzen dabei helfen, die Rahmenbedingungen für Eltern wie Einrichtungen zu verbessern. Genau das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung versucht.