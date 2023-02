Bombenentschärfung in Rheine

Rheine

In Rheine ist am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die amerikanische 250-Kilo-Bombe war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf einem Grundstück neben dem Zollamt in der Nähe der Innenstadt entdeckt worden.

Von Jens Kampferbeck