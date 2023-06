Umweltschützer und Grüne uneinis über Energiewende und Artenschutz  

Klatschmohn vor Windrädern: Was hier so idyllisch aussieht, ist aktuell Symbolbild eines Konflikts zwischen den Grünen und Teilen des ehrenamtlichen Naturschutzes. Es geht dabei um die Energiewende und den Artenschutz. NABU und BUND werfen den Grünen dabei vor, Letzteres zugunsten des ungebremsten Windkraftausbaus zu vernachlässigen.

Freitagabend hatte der Grünen-Ortsverband Steinfurt etwas zu feiern: Seit nunmehr 40 Jahren gibt es ihn. Die Partei hatte in die schicke Bagno-Konzertgalerie geladen, es gab Sekt, Fingerfood, Musik und allerlei politischen Small Talk. Doch einer war am Freitagabend nicht mit dabei, obwohl er ausdrücklich eingeladen war: Gisbert Lütke, Geschäftsführer des NABU-Kreisverbands, hatte den Grünen abgesagt, weil er mit deren Politik – zumindest in Teilen – mächtig hadert.