Bürgernahe Kleinprojekte können profitieren

Allerdings erfolgt der Aufruf zum jetzigen Zeitpunkt unter dem Vorbehalt, dass die beantragten Fördermittel des Landes bewilligt werden. „Wir raten unbedingt dazu, sich Gedanken zu machen und die Anträge schon vorzubereiten und einzureichen. Die vollständigen Regionalbudget-Anträge müssen bis zum 4. April beim von uns beauftragten Projektbüro vorliegen, damit für die Durchführung alles vorbereitet werden kann“, sagt Schöpper. Eine Voraussetzung, um vom Regionalbudget profitieren zu können ist nämlich, dass die Kleinprojekte in 2022 abgeschlossen werden. Außerdem dürfe ein Projekt Gesamtkosten von 20.000 Euro nicht überschreiten und müsse inhaltlich in die Regionale Entwicklungsstrategie der jeweiligen LEADER-Region passen.

Bis zu 80 Prozent der Projektkosten stellen Kreis, Land und Bund im Rahmen des Förderprogramms zur Verfügung. Horst Schöpper hofft wieder auf viele kreative Ideen: „Das Regionalbudget ist eine gute Chance, unbürokratisch, kleine, regionale Projekte in kurzer Zeit umzusetzen. Wir können allen mit einer schönen Idee nur empfehlen, sich zu bewerben.“ Welche der eingereichten Projekte gefördert werden, entscheiden die Vorstände der beiden LEADER-Regionen. Grundlage dafür ist ein Kriterienkatalog, der sich an den regionalen Entwicklungszielen für den ländlichen Raum orientiert.

2021 wurden rund 40 Projekte umgesetzt

Im Jahr 2021 konnten in den beiden LEADER-Regionen ca. 40 unterschiedliche und inspirierende Projekte umgesetzt werden: Beispielsweise konnten im Haus Kindertraum, einem offenen Familientreff in Altenberge, die Spielbereiche im Garten und im Haus aufgewertet werden. In Metelen ist ein Coworking-Space mit Seminar-/Veranstaltungsraum als Nachbarschaftsbüro entstanden. Eine Biotopkartierung in Mettingen lieferte wertvolle Vorschläge zur ökologischen Optimierung und Erstellung eines Biotopverbundes.

Der Dorfladen in Ochtrup-Welbergen hat mit Mitteln aus dem Regionalbudget neue Wandkühlgeräte angeschafft. Foto: LEADER-Region Steinfurter Land

Weitere Informationen und die Antragsunterlagen können interessierte Vereine, Einrichtungen oder Privatleute herunterladen unter www.lag-steinfurterland.de und www.lag-tecklenburgerland.de. Die ausgefüllten Anträge können ab sofort beim Projektbüro projaegt in Ahaus eingereicht werden unter info@projaegt.de.