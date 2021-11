Chef der Mathias-Stiftung: „Wir stehen aktuell unter Dauerfeuer“

Es gibt sicherlich angenehmere Termine als den von Dietmar Imhorst am Mittwochabend im Kreis-Gesundheitsausschuss. Der Vorstandsvorsitzende der Mathias-Stiftung war gemeinsam mit drei Damen aus der Leitungsebene des Krankenhausverbunds nach Steinfurt gekommen, um die Schließung der Geburtshilfe sowie der Gynäkologie am Klinikum Ibbenbüren zum gestrigen 12. November zu begründen. Zuvor war in Teilen der Politik öffentlich von einem „schäbigen“ Vorgehen und von einer „Krankenhauspolitik nach Gutsherrenart“ die Rede gewesen. Vor allem in Ibbenbüren war das Entsetzen groß.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie