Christian Ruck schießt den Vogel ab

Nach langer Corona-Zwangspause hat die Vorstädter Schützengesellschaft in Borghorst den Reigen der Schützenfeste in der Kreisstadt eröffnet. Am Schießstand an der Michael-Ende-Schule war die Entscheidung, wer neuer Vereinskönig und Nachfolger von Olaf und Mara Löhring wird, am Samstagnachmittag ruckzuck gefallen. Christian Ruck holt den Holzvogel mit dem 44. Schuss von der Stange. Ruck ist kein Unbekannter im Verein. Im Vorstädter Vorstand arbeitet er als 2. Kassierer mit. Als Königin erkor sich König Christian natürlich seine Frau Deborah. Die Ehrendamen sind Katharina Voss und Franziska Hundeloh.