„Das ist wirklich jeden Euro wert“

Ende November ist die Zeit der Haushaltsberatungen. Auch im Jugendhilfeausschuss des Kreises war das am Donnerstag so. Und weil die Kinder- und Jugendhilfe im Kreis Steinfurt Jahr für Jahr gewaltige Summen bewegt, gilt es hier besonders gut abzuwägen.

Nein, hier geht es nicht um die Zahngesundheit von Kindern, obwohl das Foto Zahnbürsten und Zahnputzbecher in einer Kindertagesstätte zeigt. Der Kitaausbau geht im Kreis Steinfurt auch im kommenden Jahr ungebremst weiter – und kostet richtig viel Geld. Gut angelegtes Geld, wie man in der Kreisverwaltung meint.

Etwa 180 Millionen Euro an Aufwendungen fallen im Kreis Steinfurt derzeit für die Kinder- und Jugendhilfe an. Finanziert wird ein beachtlicher Teil davon durch die Jugendamtsumlage, die alle Kommunen ohne eigenes Jugendamt, 20 an der Zahl, an den Kreis entrichten müssen. Sie soll von bisher 26,56 auf künftig 27,3 Prozentpunkte angehoben werden. Was zuletzt für ein gewisses Murren in etlichen Städten und Gemeinden gesorgt hat.