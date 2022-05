Dem Bestwert nah – ohne Nachteile

Burgsteinfurt

Rekordwerte wie im März sind zwar aktuell passé: Doch bei Preisen von um die zwei Euro für Benzin oder Diesel reißt das Tanken noch immer tiefe Löcher in den Geldbeutel. Die beste Möglichkeit, das Portemonnaie an der Zapfsäule zu schonen, besteht natürlich darin, den Wagen erst gar nicht zu bewegen. Doch oftmals wird das Fortbewegungsmittel einfach gebraucht – auch aus Mangel an Alternativen im ÖPNV. Dann heißt es, möglichst spritsparend unterwegs zu sein. Redakteur Ralph Schippers machte in Begleitung von Fahrlehrer Alexander Leewe mit dem eigenen Wagen die Probe aufs Exempel und war erstaunt, was alles möglich ist, wenn man die Tricks kennt.

Von Ralph Schippers