Der Huckberg ist älter als die Alpen

Kreis Steinfurt

Der Huckberg ist tatsächlich viel älter als die Alpen, aber natürlich wesentlich weniger bekannt. Während große Teile der Alpen erst am Ende des Tertiärs vor etwa zwölf Millionen Jahren entstanden, formte sich der Huckberg in der Unterkreide vor mehr als 140 Millionen Jahren zu dem, was ihn heute ausmacht: ein gelblich rötlicher Sandstein, kompakt und übersichtlich.



Von Dr. Klaus Offenberg