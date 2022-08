Der Kreis Steinfurt will Wegesränder zum Blühen bringen

Es gibt eine recht gut gemachte Broschüre des NRW-Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit dem Titel „Blühende Vielfalt am Wegesrand“. Darin sind etliche Beispiele abgedruckt, wie wunderbar bunt und artenreich es doch am Straßen- und Wegesrand zugehen kann. Das Umweltamt des Kreises verteilt diese Broschüre sehr gerne.

So auch am Montagabend während der Sondersitzung des Bau- und Verkehrsausschuss in der Kreis-Straßenmeisterei in Ibbenbüren. Quasi als beispielgebende Unterstützung eines Vortrags, den die Biodiversitätsbeauftragte des Kreises, Esther Susewind, und Rik Fehr vom Kreis-Straßenbauamt gemeinsam hielten. Darin ging es um die Biodiversitätsstrategie des Kreises im Allgemeinen und den aktuellen Sachstand bei der ökologischen Pflege der Straßenränder im Besonderen.