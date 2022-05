Der Kreis wählt schwarz – und grün

Wie es aussieht, wenn sich jemand ganz und gar unverstellt freut, das konnte man am Sonntagabend am Beispiel des Karl-Josef Laumann erleben. Der 64-jährige Riesenbecker hatte gerade einen in dieser Deutlichkeit vollkommen unerwarteten Sieg gegen Frank Sundermann eingefahren.

So sieht es aus, wenn sich eine CDU-Kandidatin und ihr Team unbändig freuen: MdL Christina Schulze Föcking (1. Reihe, 3.v.r.) feierte am Sonntagabend ihren Wahlsieg.

Das Tecklenburger Land, lange Jahre in SPD-Hand, sei wieder bei der CDU, jubelte Laumann in Düsseldorf. Und schob nach, dass er diesen Triumph gegen einen „sehr respektablen Gegner“ auch als eine Art Belohnung für ein langes politisches Leben begreife. Sein Leben.

Ob seine CDU jetzt mit den Grünen eine Regierung bilden werde? „Ich gelte ja nicht gerade als der Erfinder von Schwarz-Grün, aber ich denke, das könnte schon gehen“, sagte Laumann. Es habe sich ja in den letzten Jahren vieles geändert, „zum Beispiel der politische Pragmatismus bei den Grünen.“ Und er selbst? „Ich würde schon gerne Minister bleiben, aber das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.“

Die Wahlkreise im Detail

Bitter war der Abend für Laumanns Kontrahenten Frank Sundermann. Mit Platz 17 auf der Landesliste hat er keine Chance, wieder ins NRW-Parlament einzuziehen. Dass zwischen ihm und Laumann fast 12 Prozent (43,9 zu 32,0 Prozent) lagen, damit konnte er nicht rechnen. An Sundermanns politischer Arbeit lag es wohl kaum, eher am fehlenden Rückenwind aus Berlin. Und anscheinend ist die Region um den Teuto einige Jahre nach dem Ende des Bergbaus auch nicht mehr so sozialdemokratisch festgelegt wie zu früheren Zeiten.

Eindeutig war die Sachlage in den beiden anderen Wahlkreisen 80 und 81. Die beiden CDU-Frauen Christina Schulze Föcking (46,2 Prozent) und Andrea Stullich (43,1 Prozent) distanzierten als bereits etablierte NRW-Parlamentarierinnen ihre aus der Lokalpolitik kommenden SPD-Herausforderer Stevens Gomes (24,5 Prozent) und Dominik Bems (27,0 Prozent) um Längen. Spannung? Fehlanzeige!

Großer Gewinner ist auch Grün

Zu den großen Gewinnern darf sich auch der Grüne Norwich Rüße im Wahlkreis 80 zählen, obgleich er dort „nur“ als Dritter die Ziellinie überquerte. Rüße holte 18,2 Prozent – und verdreifachte damit sein Ergebnis von 2017. Und: Als Landwirtschafts- und Umweltexperte seiner Fraktion ist er wohl mit drin in der großen Ministerverlosung, denn dass die Grünen der künftigen Landesregierung angehören werden, gilt als sicher.

Zumindest in Teilen hat sich übrigens der umstrittene Neuzuschnitt der Wahlkreise auch für die CDU im benachbarten Münster ausgezahlt: Zum dortigen Wahlkreis 83 gehört neuerdings mit Altenberge eine Gemeinde aus dem Kreis Steinfurt. Und mit dem starken Altenberger CDU-Ergebnis von 45,4 Prozent der Erststimmen wurde letztendlich verhindert, dass in der Groß- und Studentenstadt Münster in allen drei Wahlkreisen die Grünen die Direktmandate errangen. So waren es „nur“ deren zwei.

Die anderen Parteien

Und dann gibt es noch drei Parteien, die bei dieser Wahl zu den Kleinen oder sogar ganz Kleinen gerechnet werden müssen: Die FDP fällt auf etwa 5 Prozent, die AfD bleibt im Kreis Steinfurt erneut deutlich darunter und die Linke – man muss es so hart formulieren – ist kaum noch messbar. Schwach war im Übrigen auch die Wahlbeteiligung: Sie lag bei äußerst mauen 57,89 Prozent.

Das Gesamtergebnis für den Kreis Steinfurt bei den Zweitstimmen: CDU: 42,14 %, SPD: 26,01 %, Die Grünen: 17,07 %, FDP: 5,12 %, AfD: 3,95 %, Die Linke: 1,75 %