Der Kreislandfrauentag 2021 in stürmischen Zeiten

Kreis Steinfurt

Knapp 200 Frauen (und einige wenige Männer) saßen am Dienstagnachmittag in Hövels Festhalle in Saerbeck und waren einfach nur froh, dass sie dort saßen und sich wieder einmal persönlich begegnen konnten. Keine Zoom-Meetings, keine Video-Treffen, nein, der Kreislandfrauentag 2021 fand tatsächlich in echt statt. Live und in Farbe.

Von Michael Hagel