Der Staubsaug-Revolutionär

Die flexible Staubsaugerdüse, mit der Felix Röwekämper 2019 erfolgreich am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen hatte, geht jetzt in Serie

Es ist eine Geschichte wie aus einem Film: Ein junger Mann hat eine Idee und tüftelt im Keller seines Elternhauses so lange zunächst mit Papier und Stift, später mit einem 3D-Drucker, bis sie Realität wird. Als er damit an die Öffentlichkeit geht, rennen ihm die großen Firmen die Bude ein – und schließlich, knapp drei Jahre später, steht das Produkt in den Regalen. Das ist die Geschichte von Felix Röwekämper und seiner flexiblen Staubsaugerdüse.