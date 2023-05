Die Teutoschleifen starten durch

Wenn Alexia Finkeldei einmal verbal in Fahrt ist, dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Wenn die Geschäftsführerin des Tecklenburger-Land-Tourismus dann noch über ihr Lieblingsprojekt, die Teutoschleifen redet, dann ist das nicht nur mitreißend, sondern macht auch direkt Lust, loszuwandern – durch den Teuto und dessen wunderschöne Umgebung.

Am Montag stellte Alexia Finkeldei nach einer kurzen Einführung durch Lengerichs Bürgermeister und dem Verbandsvorsitzenden Wilhelm Möhrke im Tourismusausschuss des Kreises vor, was in Sachen Teutoschleifen und generell bei der Touristik im Tecklenburger Land in den letzten Jahren so alles auf die Beine gestellt worden ist – und was noch folgen soll.

Um es vorwegzunehmen: Die Damen und Herren der Kreispolitik waren mächtig beeindruckt. Hier präsentierte sich eine Premium-Wanderregion, die im Begriff ist, in der Ersten Liga der deutschen Wanderregionen munter mitzuspielen. Seit 2009, als die Idee der Teutoschleifen geboren wurden, hat sich vieles entwickelt, professionalisiert, weiter verbessert. Heute gibt es acht Premium-Wanderwege, acht Premium-Spazierwege und einen Premium-Stadtwanderweg.

Zusammenarbeit mit dem „Wanderpapst“

Involviert sind inzwischen alle elf Kommunen des Tecklenburger Landes: Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Tecklenburg und Westerkappeln. Es gibt die längeren Teutoschleifen und die kürzeren Teutoschleifchen. Es gibt frisch aktualisierte Tourguides, auf deutsch und auf niederländisch. Der Tourismusverband ist zudem Mitglied der Organisation „Premium-Wanderwelten“ und pflegt eine überaus enge Zusammenarbeit mit Manuel Andrack, dem „Wanderpapst Deutschlands“, wie Alexia Finkeldei ihn nannte. Vielen ist Andrack noch gut bekannt als Sidekick von Entertainer Harald Schmidt in den 90er-Jahren.

Besagte Manuel Andrack schaut dann auch öfter mal an den Teutoschleifen vorbei, erwandert sie und eröffnet bald auch ein neues Schleifchen rund um den Torfmoorsee. „Das steigert natürlich die Aufmerksamkeit für uns“, so Finkeldei. Und BM Wilhelm Möhrke ergänzte: „Die Teutoschleifen bringen insgesamt eine große Wertschöpfung für die ganze Region.“

Neu aufgelegter Ratgeber

Mehr und mehr sei inzwischen der Übernachtungstourismus im Visier der Tecklenburger-Land-Touristik, weniger der Tagestourismus. „Und da sind wir auch auf einem guten Weg“, sagte Alexia Finkeldei. Während der Corona-Pandemie seien fast zu viele Wandersleute auf den Schleifen unterwegs gewesen, „da gab es phasenweise eine Übernutzung des Teutos“, so Finkeldei. Man habe deshalb ad hoc einen Ratgeber neu aufgelegt, wie man sich im Wald verhalten sollte.

Es gab zuletzt diverse Auszeichnungen, etliche Veröffentlichungen in Publikums- und Fachzeitschriften, außerdem einen neuen Imagefilm und ein erfolgreiches Instagram-Profil mit aktuell über 6100 Abonnenten. „Schön ist es auch, dass alle Kommunen im Tecklenburger Land mit einem Weg vertreten sind“, sagte Finkeldei. Was den Teutoschleifen seit geraumer Zeit außerdem in die Karten spielt: Wandern ist ein echter Megatrend. Und wenn der Trend dein Freund ist, das läuft es definitiv in die richtige Richtung.

Regionale Produkte am Wegesrand

Sogar Merchandising-Produkte wie Thermojacken oder T-Shirts hat die Tecklenburger-Land-Touristik im Angebot. Fortgeführt wird zudem die Möblierung der Strecken, außerdem soll es vermehrt regionale Produkte am Wegesrand zu kaufen geben. Und es steckt ja auch Kreis-Geld in den Teutoschleifen. Gut angelegtes Geld, das war am Montag allgemeiner Konsens.

www.teutoschleifen.de