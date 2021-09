Drei Männer – drei Karrieren

Kreis Steinfurt

Was früher in einer kleinen Ortsbank durchaus erreichbar schien, ist in heutiger Zeit schon etwas Besonderes: der Aufstieg vom Azubi bis zum Vorstand einer Bank. Einer Bank mit einer Bilanzsumme von gut 7 Milliarden Euro. Genau das ist Dietmar Dertwinkel, Jürgen Feistmann und Andreas Hartmann von der Volksbank Münsterland Nord gelungen. Eine Geschichte über drei bemerkenswerte Karrieren, die alle mit regionaler Verwurzelung zu tun haben.

Von Michael Hagel