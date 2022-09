EGST: Immer mehr Rest- und Sperrmüll

Kreis Steinfurt

Abfall, Müll, alle Arten, alle Sorten – darüber gab es viel zu lesen in den vergangenen Wochen. Die kleine Serie in Kooperation mit der Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt GmbH EGST soll heute enden. Mit dem letzten Müll, der in der Gesamtbetrachtung noch fehlt: Der ganz normale Hausmüll. Das, was die EGST-Experten lieber Abfall nennen. Und Sperrmüll, auch darum soll es gehen...

Von Peter Henrichmann-Roock