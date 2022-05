Ein Kultur-Natur-Genuss

„Zugegeben“, räumt Marcus Hues ein, „etwas Bauchschmerzen haben mich schon geplagt.“ Zweimal hatte Corona dem Organisator des Bagno Sound Gardens einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Absagen sowohl in 2020 als auch 2021. Der Frust war groß und die Motivation im Keller, den großen Aufwand für diesen Freiluft-Kultur-Natur-Genuss ein weiteres Mal zu stemmen. Ob es eine Neuauflage geben wird, war zunächst fraglich. Aber Hues und seine musikalischen Freunde und Mitstreiter haben den Kopf nicht lange hängen lassen. Ein neuer Anlauf wird genommen. Die Vorbereitungen sind getroffen. Der Termin steht. Die 6. Auflage des Bagno Sound Gardens soll und wird am 26. Juni (Sonntag) von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Daran haben auch Marion Kessens, Geschäftsführerin des Vereins Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) und Sabine Sitte, Kulturmitarbeiterin im Steinfurter Rathaus, keine Zweifel. Der Sound Garden habe sich zu einer Marke entwickelt. Der Image-Gewinn für Steinfurt sei genauso groß wie das Vergnügen, dass die Veranstaltung den Besuchern bereitet.

Beide Frauen stärken Hues den Rücken. Beide wissen: „Was alle Beteiligten im Vorfeld leisten, ist mit einer riesen Planung verbunden. Kaum jemand kann sich vorstellen, was alles damit verbunden ist.“ Marcus Hues, Gitarrist und Sänger bei „Bass & Bässer“, kann buchstäblich ein Lied davon singen, wie viel Arbeit in der Vorbereitung steckt. Der Sound Garden erstreckt sich am 26. Juni vom Bagno-Eingang am Französischen Garten über die Große und Dunkle Allee bis zum Bagno-Quadrat. Auf 1400 Metern wird es die unterschiedlichsten musikalischen Darbietungen geben. Rund 300 Musikanten machen an 25 Stationen mit. Das komplette Programm aufzulisten, würde das Format dieser Zeitungsseite sprengen. So viel sei allerdings zu schreiben: Nahezu alle Stilrichtungen der Musik werden bedient. Klassik, Jazz, Rock, Folk, Swing, Blues, Rock, Pop und mehr sind vertreten. Alles wird unplugged, also ohne elektrische Verstärkung, dargeboten. Das ist typisch Bagno Sound Garden. Große und kleine Chöre, Instrumentalensembles, Orchester, Solisten, Singer-Song-Writer, sogar Komödianten machen mit. Um sich nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen, wird ein Abstand zwischen den Gruppen gelassen und im Wechsel gespielt. „Lassen Sie sich überraschen“, lädt Hues ein, einen gemütlichen Spaziergang zu unternehmen. „Nie kommt man so nah in Kontakt mit den Künstlern wie dort“, antwortet Hues auf die Frage, worin für ihn der Reiz liegt und was die Veranstaltung so interessant für das Publikum macht. „Und wem es nicht gefällt, der kann einfach weitergehen“, beschreibt er die lockere und ungezwungene Atmosphäre, mit der der Sound Garden in der Vergangenheit von sich Reden gemacht hat. Ohnehin sei es schwierig, räumt der Organisator ein, das komplette Programm zu erleben. Wenn man jede Band hören wolle, könne man nur eineinhalb Minuten stehenbleiben. Hues: „Alles zu schaffen, wird verdammt schwer.“

Und das Wetter? Wenn es so wird, wie bei den fünf vorausgegangenen Sound Garden, müssen sich Veranstalter, Teilnehmer und Besucher keine Sorgen machen. Bislang war Petrus immer auf ihrer Seite. Wer gerne Picknick machen möchte, kann seine Decke im Französischen Garten ausbreiten, fügt Marion Kessens noch an.

Eine Sache ist allen Musikern dann auch noch ganz wichtig. Eintritt wird natürlich nicht verlangt. Aber dankbar sind alle, wenn aufgestellte Hüte oder Gitarrenkoffer mit kleinen oder großen Münzen, vielleicht auch Scheinen, gefüllt werden. Bei aller Freude an den Darbietungen soll an diesem Tag auch an die Menschen in der Ukraine gedacht werden. Spenden sollen der Vereinigung „Ärzte ohne Grenzen“ zur Behandlung und Betreuung der Kriegsopfer zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Infos zur Veranstaltung und Teilnehmern online auf der Homepage des Stadt Steinfurt unter „Veranstaltungen“.